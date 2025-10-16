A Vallecrosia una grande festa per i primi 7 anni di dolcezza di DULCIS IN FUNDO. Per i clienti in arrivo un omaggio speciale: il Pan Fiore

Il 20 ottobre 2018 nasceva DULCIS IN FUNDO, laboratorio di pasticceria artigianale frutto del talento e della visione del giovane pasticciere Luca Brancato. Da allora, ogni creazione nasce dal desiderio di unire passione, tecnica e creatività, dando vita a una pasticceria moderna e originale.

Per celebrare questo importante traguardo, Luca ha realizzato una nuova creazione in cui ha racchiuso tutto il suo impegno e la sua ricerca: il Pan Fiore

Un grande lievitato soffice e profumato, pensato per essere gustato ogni giorno, in qualsiasi momento. Il Pan Fiore racconta il territorio e la filosofia di DULCIS IN FUNDO: ingredienti genuini, tradizione artigianale e continua innovazione.

Realizzato con lievito madre e farina italiana a zero residuo di pesticidi, il Pan Fiore è arricchito con Acqua ai fiori d’arancio di Vallebona — presidio Slow Food — che dona profumi delicati e autentici. Al suo interno, pezzi di marzapane regalano una nota morbida e avvolgente, capace di sorprendere e conquistare.

Per ringraziare dell'affetto e della fiducia, dal 21 al 26 ottobre, i clienti potranno ricevere in omaggio il Pan Fiore, simbolo del Ponente Ligure e della nostra storia dolce.

Prenotatelo subito su https://dulcisinfundo.store/pan-fiore/

Produzione limitata: affrettatevi a prenotare il nuovo dolce che celebra sette anni di passione, profumo e innovazione.