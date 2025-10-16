Polizia Stradale salva un uomo dal viadotto Santa Lucia sulla A10

Un episodio drammatico ha avuto luogo sull’Autostrada A10, in direzione sud, all’altezza del viadotto Santa Lucia, nel territorio di Imperia.

La Centrale Operativa della Polizia Stradale di Genova ha ricevuto una segnalazione da parte di un automobilista in transito, che ha notato un uomo seduto sul guard-rail del viadotto e, poco più avanti, un veicolo fermo in una piazzola d’emergenza con la portiera aperta. L’immagine inquietante ha subito fatto scattare l’allarme.

L’operatore della centrale, valutata la gravità della situazione, ha immediatamente allertato le pattuglie della Sottosezione della Polizia Stradale di Imperia Ovest, che si trovavano nelle vicinanze. Gli agenti sono giunti sul posto in tempi rapidissimi, trovando l’uomo in una posizione estremamente pericolosa: il suo corpo era già pendente oltre la parte esterna del viadotto, pronto a compiere un gesto estremo.

Con grande prontezza, sangue freddo e coraggio, gli operatori sono riusciti ad afferrare l’uomo e a riportarlo in sicurezza sul piano viabile, evitando una tragedia che sembrava ormai imminente. Il salvataggio è stato possibile grazie alla tempestività dell’intervento e alla professionalità degli agenti, che hanno dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale il presidio costante delle forze dell’ordine sulle arterie stradali.

Una volta messo in salvo, il soggetto è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, prontamente intervenuto sul posto. Dopo le prime valutazioni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia per ricevere l’assistenza necessaria.