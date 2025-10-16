Sciopero nazionale degli operatori ambientali: possibili disservizi a Ventimiglia

Scatta domani lo sciopero degli operatori ambientali e, perciò, a Ventimiglia si potrebbero verificare possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti.
"Si comunica che a causa della proclamazione dello sciopero generale nazionale degli operatori dell'igiene ambientale in programma per domani, venerdì 17 ottobre, saranno possibili eventuali disservizi nel servizio di raccolta rifiuti" - avvisano dal Comune.
Teknoservice assicura, però, che saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge.