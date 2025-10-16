 / Attualità

Attualità | 16 ottobre 2025, 17:49

Sciopero nazionale degli operatori ambientali: possibili disservizi a Ventimiglia

Saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla legge

Sciopero nazionale degli operatori ambientali: possibili disservizi a Ventimiglia

Scatta domani lo sciopero degli operatori ambientali e, perciò, a Ventimiglia si potrebbero verificare possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti.

"Si comunica che a causa della proclamazione dello sciopero generale nazionale degli operatori dell'igiene ambientale in programma per domani, venerdì 17 ottobre, saranno possibili eventuali disservizi nel servizio di raccolta rifiuti" - avvisano dal Comune.

Teknoservice assicura, però, che saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge.

 

 

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium