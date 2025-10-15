 / Sanremo Ospedaletti

Sanremo Ospedaletti | 15 ottobre 2025, 18:04

Nasce a Sanremo il SanRun Running Club: corsa, amicizia e divertimento con il primo ritrovo domenica alle 10.30 dalla Vesca

Prossimamente ci saranno collaborazioni per afterun con musica e aperitivi con i locali della zona

È nata a Sanremo una nuova iniziativa, il SanRun Running Club, un ritrovo gratuito e aperto a tutti per chi vuole correre in compagnia. Il progetto è nato da alcuni ragazzi della zona che hanno voluto creare questa nuova comunità per mantenersi in forma e nuove amicizie. Le comunicazioni avverranno sulla loro pagina instagram (@sanrunsanremo) che conta già centinaia di followers in pochi giorni.

Prossimamente ci saranno collaborazioni per afterun con musica e aperitivi con i locali della zona. Il primo appuntamento sarà domenica alle 10.30, si partirà dalla Vesca per correre tutti insieme 5 km, ognuno alla propria andatura grazie a gruppi di diverse velocità.

