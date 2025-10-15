Lavori di pulizia e potatura lungo la SP80 a Ospedaletti: traffico rallentato, raccomandata prudenza (Foto)

Sono in corso in queste ore interventi di pulizia e potatura del verde lungo la Strada Provinciale 80, sul territorio di Ospedaletti. I lavori, finalizzati a garantire maggiore sicurezza e visibilità lungo la carreggiata, potrebbero comportare temporanei rallentamenti alla circolazione. La Polizia Provinciale invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a mantenere una velocità moderata, in particolare nei tratti dove sono presenti gli operai e i mezzi d’opera.

Lungo la SP80 sono stati collocati appositi segnali di cantiere e dispositivi di sicurezza per agevolare il transito e tutelare sia gli utenti della strada sia il personale impegnato nelle operazioni. I lavori proseguiranno per l’intera giornata. Si tratta di un intervento periodico di manutenzione del verde stradale, indispensabile per mantenere in efficienza la rete viaria provinciale e prevenire situazioni di pericolo legate alla vegetazione invadente.