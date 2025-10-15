Bordighera: modifiche alla viabilità dal 20 al 27 ottobre per lavori di infrastruttura

Per consentire lavori di apertura pozzetti finalizzati all’infilaggio di cavi, eseguiti da una ditta privata, saranno attive a Bordighera delle modifiche alla viabilità dal 20 al 27 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 18.00, esclusi sabato e domenica.

Gli interventi interesseranno via Arziglia, via Romana, via F. Rossi, via Garnier e via Pasteur.

In corrispondenza dei punti di intervento sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre nelle vie coinvolte potrà essere attivato il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da personale addetto alla viabilità.