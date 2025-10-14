Sanremo: tornano i “Mercoledì del Cdcd”, i focus su deglutizione e alimentazione per pazienti con declino cognitivo

Prosegue il ciclo di incontri dedicati ai caregiver di pazienti con declino cognitivo, promosso da Asl1 attraverso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd).

Domani, mercoledì 15 ottobre, si terrà un nuovo appuntamento dei “Mercoledì del Cdcd”, con un focus specifico su un tema delicato e spesso sottovalutato: le turbe della deglutizione e la corretta alimentazione.

L’incontro, a ingresso libero, si svolgerà presso l’Ospedale “Borea” di Sanremo, al primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca, dalle 16.00 alle 17.30. A guidare la sessione saranno il dott. Bruno Balbo, foniatra di Asl1, e le logopediste Elena Valentino e Daniela Di Forti, professioniste esperte nella gestione delle problematiche legate alla deglutizione nei pazienti affetti da disturbi cognitivi.

Il ciclo di incontri, iniziato lo scorso 17 settembre e in programma fino al 17 dicembre 2025, si tiene ogni due settimane e rappresenta un’occasione preziosa per chi assiste persone con declino cognitivo. L’obiettivo è offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili, grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni che operano nel settore.

I “Mercoledì del Cdcd” si confermano così come un’iniziativa concreta e partecipata, pensata per sostenere chi si prende cura ogni giorno di persone fragili, spesso alle prese con difficoltà complesse e poco conosciute. L’incontro di domani punta a sensibilizzare sul ruolo cruciale della nutrizione e della funzione deglutitoria, aspetti fondamentali per la qualità della vita e il benessere dei pazienti.

Per ulteriori informazioni sul programma completo degli incontri, è possibile rivolgersi direttamente al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Asl1.