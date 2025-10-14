Sanremo, successo per la mostra dedicata a “Ossi di Seppia” nel foyer del Casinò (Foto)

Grande successo per la mostra dedicata a “Ossi di Seppia”, allestita nel foyer del Casinò di Sanremo e curata dalla dottoressa Elisa Martini. L’esposizione, inaugurata nel pomeriggio, ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, confermando l’interesse per l’opera che segnò l’esordio poetico di Eugenio Montale, tra i maggiori autori del Novecento.

La rassegna, che rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 9 novembre, offre un’occasione unica per ammirare libri, lettere e documenti originali legati alla celebre silloge, provenienti dalla prestigiosa collezione del Gabinetto Scientifico-Letterario G. P. Vieusseux di Palazzo Strozzi a Firenze.

Il percorso espositivo accompagna i visitatori in un viaggio attraverso la genesi e la ricezione critica di Ossi di Seppia, evidenziando l’importanza dell’opera nella storia della poesia italiana e il legame profondo di Montale con la Liguria, sua terra d’origine e fonte di ispirazione.

La mostra si inserisce nel calendario culturale cittadino promosso dal Casinò di Sanremo e rappresenta uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per il centenario della pubblicazione di “Ossi di Seppia”, offrendo alla città un appuntamento di grande valore letterario e storico.