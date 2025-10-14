Sanremo, al Museo Civico si indaga il mistero della signora del sarcofago di Albintimilium

Mercoledì 15 0ttobre alle ore 16.30 al Museo Civico di Palazzo Nota di Sanremo si terrà un incontro a cura della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri dal titolo ‘Lo strano caso della signora del sarcofago di Albintimilium’.



“L’area archeologica della città romana di Albintimilium – si spiega nel comunicato - da diversi anni è al centro di rilevanti interventi di valorizzazione e fruizione da parte della Direzione regionale musei nazionali Liguria e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Liguria, in costante rapporto e collaborazione con l’amministrazione comunale di Ventimiglia.

Contestualmente vengono portati avanti progetti di studio e di ricerca presentati in convegni di rilevanza nazionale. E’ in questo ambito che verrà presentato dall’archeologa Sara Chierici, dipendente del Ministero presso l’area archeologica, un rinvenimento particolare avvenuto negli anni ’90 del secolo passato, oggetto di continue indagini che tuttavia lasciano ancora molti interrogativi aperti. Si tratta della “particolare” sepoltura di una signora in cassa plumbea, un fatto inusuale e raro nella necropoli della città romana.

A completamento dell’incontro culturale seguirà in collaborazione con DRM Liguria, sabato 18 ottobre dalle ore 10:15, una visita guidata a cura di Sara Chierici al nuovo allestimento dell’Antiquarium, inaugurato a dicembre del 2024 e finanziato con i fondi PNRR del Ministero della Cultura per il miglioramento dell’accessibilità fisica e cognitiva, in concomitanza con l’apertura straordinaria dell’area del sepolcreto tardoantico presso le mura settentrionali, in concessione di scavo all’Istituto Internazionale di Studi Liguri, dove la dott.ssa Daniela Gandolfi presenterà i dati della campagna appena conclusa”.