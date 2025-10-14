Presidio Slow Food nell'entroterra: dibattito e cooking show sul fagiolo bianco di Pigna (Foto)

Una giornata dedicata al fagiolo bianco di Pigna, presidio Slow Food, verrà organizzata sabato 18 ottobre.

Alle 9.30 è previsto il ritrovo dalla pasticceria per una visita guidata nel centro storico e colazione ventimigliusa-pignasca con caffè, castagnole e pisciarada. Alle 10.30 in sala consiliare, dopo i saluti istituzionali, è previsto un dibattito sul fagiolo bianco di Pigna dalle origini al presidio e attualità con degustazione di Rossese di Dolceacqua, Slow Wine 2026, e della castagnola di Ventimiglia.

Alle 11.45 in piazza Castello all'Osteria Martini sono, invece, previsti lo cooking show di Federico Lanteri sul fagiolo e "Facciamo le castagnole" con il Circolo della Castagnola. Infine, alle 12.45/13 vi sarà un pranzo all'Osteria Martini con i rossesi Slow Wine 2026.

L'evento è organizzato da Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi APS, comune di Pigna, ASD Pignese, Osteria Martini – Federico Lanteri e Desir de Roy.