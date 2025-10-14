MediaFriends per il secondo anno consecutivo è charity partner partner del premio Evolution Horizon Award

Evolution Horizon Award, la kermesse che MORENEWS - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - ha voluto ed organizzato per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione, che si svolgerà il prossimo 3 novembre a Milano, nella suggestiva Immersive Room a 360^ dell’Enterprise Hotel, abbraccia la partnership con “A REGOLA D’ARTE”, un progetto sostenuto da Mediafriends, che unisce sport e cultura per costruire un futuro migliore per i giovani.
Le iscrizioni al premio sono ancora aperte con tutte le info su https://www.evolutionhorizonaward.com/edizione-2025/
Nel corso della serata di gala, che assegnerà i riconoscimenti alle aziende finaliste e vincitrici del premio, sarà proprio il Segretario Generale di Mediafriends, Massimo Ciampa, ad illustrare questo nobile progetto rivolto ai giovani nella fascia di età 6-18 che vivono nei quartieri più disagiati delle città italiane.
Questa, nei dettagli, la sintesi del progetto.
A REGOLA D'ARTE è un progetto ideato, promosso e sostenuto da MEDIAFRIENDS dal 2014, che si propone di favorire l'integrazione e la crescita sociale mediante un'offerta formativa in ambito sportivo e culturale che si concretizza in corsi gratuiti di rugby e musica e recitazione teatrale.
Il Rugby è uno sport che forma il carattere e lo spirito di squadra, l'intesa, la solidarietà e il rispetto degli avversari. Questo sport è portatore di forti valori sociali ed emozionali: lealtà, spirito sportivo, disciplina e lavoro di squadra.
Lo studio della Musica, grande patrimonio culturale italiano, favorisce la crescita culturale degli individui, ma permette anche di sviluppare delle capacità intellettive, espressive e relazionali.
Suonare insieme vuol dire lavorare sulla partecipazione, sul divertimento, sulla disciplina, sulla fatica e sulla costanza.
Il Teatro aiuta a lavorare sulla consapevolezza del proprio corpo, sulla relazione con l'altro, sulla gestione delle emozioni e sullo sviluppo della fantasia e dell'immaginazione.
Nei quartieri più disagiati c'è molta energia ma, al contempo, non è sempre facile trovare la strada giusta per emergere e/o diventare dei cittadini. L'obiettivo del progetto non è creare musicisti, rugbisti di professione o attori bensì dei cittadini, inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile.
Gli OBIETTIVI del progetto:
Integrazione e inclusione nella società dei ragazzi più svantaggiati.
Creare dei cittadini inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile.
Le CARATTERISTICHE del progetto:
Fa riferimento alle regole intrinseche alla pratica del rugby, della musica e della recitazione
Punta su ciò che i ragazzi già fanno, conoscono o apprezzano, vale a dire la musica e lo sport.
Si fonda sul gruppo, sulla partecipazione, sul divertimento, sulla disciplina, sulla fatica, sulla costanza.
Prevede istruttori e docenti di elevata qualità ed esperienza.
È gratuito per i centri che ospitano e per gli alunni
Il progetto, partito a Milano nel 2014, conta oggi 14 nuclei attivi in 9 città, e negli anni ha coinvolto oltre 2000 giovani provenienti da contesti urbani difficili.
Mediafriends collabora con 12 enti del Terzo Settore presenti sul territorio, che si impegnano non solo a realizzare il progetto A Regola d'Arte, ma anche ad affiancare la comunità educante locale attraverso la collaborazione con scuole, oratori, associazioni e famiglie.
I NUCLEI:
* Milano, presso i quartieri Baggio, Lorenteggio/Giambellino,
Selinunte/Segesta, e nel comune di Cinisello
Forlì;
Roma, presso i quartieri Tor Pignattara, Quadraro, Ottavia e
Alessandrino
Napoli, presso il quartiere Luzzati;
Lecce, presso il comune di San Cesario
Aversa
Torino, presso il quartiere Lesna
Palermo, presso il quartiere Kalsa
Rovigo
PARTNER:
AS RUGBY MILANO
SONG Il Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e
Infantili in Lombardia
FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO
COOPERATIVA SOCIALE PAOLO BABINI
WE WORLD ONLUS
INTERSOS LAB
RUGBY NORD MILANO
ASSOCIAZIONE FAMIGLIA MURIALDO NAPOLI
MOVIMENTO PER I BAMBINI
BOOQ Bibliofficina di quartiere
MUS-E ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE TEATRO DEI VELENI.