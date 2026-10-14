Camera di Commercio Riviere di Liguria, aperte le iscrizioni all’esame di idoneità per mediatori immobiliari

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per sostenere l'esame di idoneità necessario all'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione per il settore immobiliare. La procedura è gestita dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, che ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione la data del 17 novembre 2026.

Svolgimento delle prove e calendario

Le prove scritte si terranno nella giornata di lunedì 30 novembre 2026, con inizio programmato per le ore 9.00. Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, la prova si svolgerà interamente da remoto.

I candidati che supereranno lo scritto accederanno successivamente alla prova orale. La data e il calendario di svolgimento del colloquio verranno resi noti sul portale della Camera di Commercio con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

Informazioni e modalità di iscrizione

Per richiedere chiarimenti o per ottenere supporto in merito all'esame, è possibile fare riferimento all'Ufficio orientamento di Universitas Mercatorum contattando il numero verde gratuito 800 185 458.

Tutti i dettagli operativi, i requisiti d'accesso e le istruzioni relative alle modalità di invio della candidatura sono consultabili direttamente sulla pagina web dedicata della Camera di Commercio Riviere di Liguria all'indirizzo https://www.rivlig.camcom.gov.it/registro-delle-imprese-e-rea/ll-rea-le-attivita-economiche/agente-daffari-mediazione