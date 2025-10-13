Ventimiglia: al via la campagna di screening gratuiti "C'è posta per te"

Il Comune di Ventimiglia, in collaborazione con ASL1 Imperiese, organizza a partire da mercoledì 15 ottobre, dalle 9.00 alle 12.30, l’evento “C’è posta per te”, che darà ufficialmente il via a una campagna di screening gratuiti per la popolazione.

L’iniziativa si terrà in Piazza XX Settembre, dove verrà allestito un gazebo informativo con la presenza del personale ASL. Durante la mattinata sarà possibile:

Effettuare test sierologici anti-HCV;

Ritirare kit per la ricerca del sangue occulto;

Prenotare esami di prevenzione come le mammografie;

Ricevere informazioni sui programmi di prevenzione sanitaria attivi sul territorio.

«Abbiamo fortemente voluto, in sinergia con ASL1, l’avvio di questa campagna per raggiungere il maggior numero di cittadini possibile – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali, Milena Raco. Spesso queste iniziative vengono comunicate tramite lettere spedite al domicilio, che però non sempre vengono lette o comprese. Per questo abbiamo deciso di partire con un’iniziativa pubblica e visibile, in piazza, per informare direttamente e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Con questo progetto intendiamo implementare il servizio dello sportello al cittadino, con prestazioni sanitarie in materia di prevenzione e programmi di screening, per cui ringrazio l’Assessore con delega alla sanità, Marco Agosta, per la preziosa collaborazione”.

La calendarizzazione dei prossimi appuntamenti verrà successivamente comunicata.