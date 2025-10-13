Congresso PD: oltre 300 iscritti al voto nei primi sei circoli

Il primo fine settimana del congresso del Partito Democratico in Provincia di Imperia ha visto al voto ben 6 circoli tra cui quello del capoluogo con la partecipazione di oltre 300 iscritti.

Rosanna Brun, candidata per la lista "Una nuova stagione", sottolinea che la sua componente, vicina alla segretaria nazionale Elly Schlein, "pur non presente in tutti i circoli ha ottenuto ben oltre il 40% non solo dei voti degli aderenti ma anche dei delegati che saranno assegnati dalla Commissione elettorale al termine delle assemblee, vincendo il confronto nei circoli di Santo Stefano al Mare e Valle Impero".



"Un risultato straordinario e inaspettato, pur in presenza di una crescita anomala degli iscritti in alcuni circoli, in attesa degli appuntamenti nel prossimo week end a partire da quello di Sanremo" prosegue Rosanna Brun. "Salutiamo con soddisfazione l'elezione a segretari di circolo di Lucio d'Aloisio a Santo Stefano al Mare e di Paola Peluso a Coldirodi, con l'augurio di un buon lavoro per i prossimi 4 anni. Un grazie di cuore ai segretari uscenti dei circoli di Taggia, Santo Stefano e Coldirodi, Lorenzo Oggero, Alberto Giorgini e Giancarlo di Remigio."

"Abbiamo già raggiunto un obiettivo tra i più importanti" conclude Rosanna Brun "portare nei circoli una discussione franca e senza infingimenti sulle cose da fare e far crescere una nuova idea di gestione del partito condivisa e aperta alla società civile. Saremo rappresentati negli organismi di partito da un gruppo numeroso e coeso di donne e uomini aperto al confronto, ma ben saldo sulle proprie idee".