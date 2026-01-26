Consiglio provinciale convocato per mercoledì: bilancio 2026-2028, convenzioni e mozione sui Comuni montani in agenda

Il Consiglio provinciale è stato convocato per mercoledì 28 gennaio alle ore 9, con un ordine del giorno articolato in sette punti che spaziano dalla programmazione finanziaria alle convenzioni istituzionali, fino a una mozione sulla classificazione dei Comuni montani.

In apertura sono previste le comunicazioni del Presidente, seguite dall’approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 20 novembre e del 30 dicembre 2025. Cuore della seduta sarà l’adozione dello Schema di Bilancio di Previsione 2026/2028, passaggio fondamentale per la pianificazione delle attività dell’ente nel prossimo triennio.

All’esame dell’aula anche la modifica della convenzione tra la Provincia di Imperia e INVIMIT SGR S.p.A., oltre alla bozza di convenzione con il Comune di Castellaro per il supporto nella gestione delle pratiche pensionistiche da parte dell’ufficio provinciale competente.

Tra i punti più tecnici figura il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000, relativo alla perizia di stima dell’area “ex bocciofila Pietro Salvo” a Imperia. La seduta si chiuderà con la discussione di una mozione che chiede la revisione dei criteri di classificazione dei Comuni montani, superando il solo parametro altimetrico a favore di una definizione multidimensionale della montanità.