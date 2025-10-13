Vallecrosia, "Facciamo luce!": San Rocco propone tre incontri per riflettere insieme (Foto)

"Facciamo luce!". Tre incontri per riflettere insieme verranno proposti dalla parrocchia di San Rocco a Vallecrosia tra ottobre e novembre alle 20.45.

Il primo sarà sui "Migranti missionari di speranza" il 16 ottobre al teatro parrocchiale. Interverrà Antonella Squillace, autrice del romanzo "Speranza è il mio nome". Il 6 novembre nella chiesa di San Rocco vi sarà, invece, "Speranze di pace sotto il cielo di Gaza", riflessioni con don Nandino Capovilla, parroco a Margherita, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Infine, il 27 novembre al teatro parrocchiale vi sarà "Il Mediterraneo, una mare di speranza". Per l'occasione si potrà ascoltare l'esperienza della dottoressa Giulia Berberi.

"Il primo incontro sarà incentrato sul tema nazionale dei migranti missionari di speranza. Ne parleremo con Antonella Squillace" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Nel secondo incontro parleremo della pace che sembra stia arrivando a Gaza con don Nandino Capovilla mentre nel terzo incontro vi sarà una testimonianza diretta di una dottoressa che racconterà quello che si vive nel Mediterraneo. Sono incontri dal punto di vista cristiano. Sarà un'occasione per capire, come comunità cristiana, cosa dobbiamo sapere e cosa possiamo fare. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candelabro e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa".