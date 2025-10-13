"Esperienze D.M." arriva a Sanremo: Awed, Dadda e Dose al teatro Ariston il 31 ottobre

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, “Esperienze D.M.” torna con la terza stagione e un evento speciale imperdibile: martedì 31 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà una serata esplosiva con Awed, Dadda e Dose, pronti a festeggiare Halloween insieme ai loro fan e a tutti i ragazzi che vogliono vivere un’esperienza unica, tra divertimento, emozioni e sorprese.

Il trio più amato del web torna sul palco con tutta la loro energia, ironia e autenticità per raccontare nuove storie, condividere esperienze e coinvolgere il pubblico in uno spettacolo dal ritmo travolgente, tra talk, sketch, musica e momenti interattivi.

Un evento che unisce comicità, spontaneità e connessione diretta con i fan, in pieno stile “Esperienze D.M.”.

Dopo aver conquistato teatri e piazze in tutta Italia, Awed, Dadda e Dose scelgono Sanremo e il suo iconico Teatro Ariston come tappa d’apertura della nuova stagione, per un Halloween da ricordare.