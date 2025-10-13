Al Centro Pastore per trasformare la Comunità: Diventa Mediatore

La figura professionale del Mediatore di Rete e di Comunità rappresenta la chiave di volta per affrontare le sfide della coesione sociale e dell'inclusione nel panorama contemporaneo. In risposta a queste esigenze emergenti, la Regione Liguria, con il sostegno del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 (Priorità 2 - Istruzione e formazione), ha finanziato un percorso formativo specialistico per l'acquisizione di questa qualificazione. Il corso è completamente gratuito ed è gestito dall'ATS Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" s.r.l (capofila) e Scuola Edile Imperia S.E.I. - Comitato Paritetico Territoriale C.P.T.

Il corso è rivolto sia a agli occupati che ai disoccupati ed è riservato a chi possiede una laurea specifica e desidera fare la differenza sul territorio.

Il Mediatore di Rete e di Comunità è una figura professionale che opera su più fronti: dal sociale alla sanità, dall'educazione degli adulti e dei minori alla formazione per la nuova cittadinanza. Il suo lavoro può essere sintetizzato con l'espressione "active community care", ovvero la cura attiva della comunità.

Questo professionista agisce come un facilitatore tra diversi attori – chiamati "stakeholders" – portatori di interessi e linguaggi differenti. Il suo obiettivo è individuare e attivare i nodi cruciali delle reti locali, inserendosi in contesti operativi che vanno dai servizi sociali territoriali agli uffici degli organi giudiziari. Può operare sia in comunità chiuse, come gli istituti penitenziari o le comunità socio-educative, sia nelle comunità aperte, interagendo con la complessità sociale, economica e culturale del territorio.

In concreto, il Mediatore è essenziale per:

Agire come ponte tra la comunità chiusa e quella aperta, facilitando l'adeguato inserimento nel mondo adulto di un giovane che esce da una comunità, o accompagnando l'adulto e il minore che lasciano il circuito penitenziario nella costruzione del loro progetto di vita.

Promuovere l'empowerment della persona e del gruppo territoriale, supportando la creazione di impresa e orientando l'utenza verso un corretto utilizzo delle risorse e degli strumenti disponibili, inclusi i fondi europei e regionali.

Svolgere un ruolo di orientatore al progetto individuale per il raggiungimento del benessere psicosociale ed economico.

Collaborare all'interno delle équipe professionali dei servizi sociali territoriali, lavorando a stretto contatto con assistenti sociali, psicologi ed educatori, e trovando collocazione presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) o enti del terzo settore convenzionati.

Per partecipare al corso, che rilascia la qualifica professionale di Mediatore di Rete e di Comunità, è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età e possedere un Diploma di laurea triennale o magistrale. La laurea deve essere nelle aree socio-educativa, psicologica, assistente sociale, giuridica o sociologica (incluse classi di laurea come L 24, L19, L40, L39, LM 51, LM 85, LM 87 e altre equipollenti). Non è richiesta alcuna esperienza professionale pregressa specifica.

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise equamente in 250 ore di teoria e 250 ore di stage. Le attività teoriche si articoleranno in lezioni di 5 ore al giorno, per un totale di 15 ore settimanali. Un elemento di flessibilità è rappresentato dalla possibilità di svolgere 110 ore in Formazione a Distanza (FAD). Lo stage, essenziale per l'applicazione pratica, sarà articolato in 18 ore settimanali (6 ore al giorno) presso servizi territoriali pubblici o privati, o Enti/imprese. È prevista la possibilità di riconoscimento di crediti formativi per chi abbia esperienza lavorativa pregressa certificata di almeno 24 settimane, purché coerente, o per chi abbia conseguito la certificazione di singole unità di competenza tramite la procedura IVC.

Il corso si terrà presso la sede del Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" Srl in Via Aurelia ponente 99, Arma di Taggia (IM). Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari al 20% delle ore complessive del percorso formativo.

Il percorso è limitato a un massimo di 15 persone. L'ammissione avviene tramite una verifica del possesso dei requisiti e il superamento di una prova di selezione.

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 22 SETTEMBRE 2025 fino alle ore 12:00 del 21 OTTOBRE 2025. Gli interessati devono rivolgersi all'Ente di Formazione Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" Srl presso le sue sedi di Imperia (Via Delbecchi, 32), Ventimiglia (Via Hanbury 21) o Arma di Taggia (Via Aurelia ponente 99). Gli orari di segreteria sono dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30, e il Venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Le prove di selezione si terranno il 24 ottobre 2025 alle ore 9:00 presso la sede di Imperia (Via Delbecchi 32/36) e consistono in una prova scritta e colloqui individuali.

La prova scritta è un test psico-attitudinale con domande a risposta chiusa (quiz), che ha un peso del 40% sul punteggio finale.

L'accesso al colloquio individuale è garantito con un punteggio minimo di 6/10 nella prova scritta. Il colloquio ha un peso del 60% e valuterà le esperienze pregresse, la motivazione alla partecipazione e la predisposizione a concludere positivamente il percorso.

Solo i candidati che si posizioneranno nei primi 15 posti della graduatoria finale, ottenuta dalla somma dei punteggi, saranno ammessi al corso.

Per maggiori informazioni o per scaricare i moduli di iscrizione, è possibile consultare il sito www.centropastore.it o inviare una mail a info@centropastore.it.