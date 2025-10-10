Autovelox di Porra: la Cassazione boccia il Comune di Ventimiglia, M5S "Spreco di denaro pubblico e umiliazione nazionale”

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza netta: i ricorsi presentati dal Comune di Ventimiglia contro l’annullamento dei verbali relativi all’autovelox di Porra sono stati definiti “manifestamente infondati”. Una decisione che rappresenta un duro colpo alla credibilità dell’amministrazione comunale e che riaccende il dibattito sulla gestione del dispositivo, da tempo al centro di polemiche.

Il Movimento 5 Stelle di Ventimiglia interviene con toni duri, denunciando quella che definisce “un’altra sconfitta politica e legale” e “un altro spreco di soldi pubblici”. Secondo il gruppo consiliare, l’amministrazione avrebbe ignorato le istanze dei cittadini, difesi dall’avvocato Marco Mazzola, scegliendo invece di proseguire con un ricorso in Cassazione che si è rivelato privo di fondamento.

"Invece di ascoltare cittadini difesi dall’Avvocato Marco Mazzola, il Comune ha scelto di portarli in Cassazione e di difendere l’indifendibile, perseverando in una gestione arrogante e superficiale che da anni danneggia la nostra comunità. La vicenda ha ormai risonanza nazionale: Corriere della Sera, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano… tutti a parlare di un autovelox usato non per sicurezza, ma per fare cassa". Il Movimento sottolinea come la vicenda abbia superato i confini locali, attirando l’attenzione dei media nazionali e trasformandosi in un caso emblematico di cattiva amministrazione. L’autovelox, secondo i critici, sarebbe stato utilizzato non per garantire la sicurezza stradale, ma per generare entrate, a scapito della legalità e della fiducia dei cittadini: "Una figuraccia che ha umiliato Ventimiglia davanti all’Italia intera. A chi parla di 'eroismo' nell’amministrare, ricordiamo che non c’è niente di eroico nell’infrangere la legge con i soldi dei cittadini. Solo arroganza e irresponsabilità".

Il Movimento 5 Stelle conclude con un richiamo forte ai principi di legalità e responsabilità istituzionale, ribadendo che il rispetto delle regole deve essere il fondamento di ogni azione amministrativa: "La legalità è un dovere di chi amministra e governare non è cercare applausi, ma rispettare le regole e chi rappresenti". Il caso dell’autovelox di Porra si conferma così come uno dei nodi più controversi della politica locale, con conseguenze che vanno ben oltre le aule giudiziarie, toccando il rapporto tra istituzioni e cittadini, e il senso stesso di giustizia nella gestione della cosa pubblica.