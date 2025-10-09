Ventimiglia: sinergia tra Confcommercio e Polizia di Stato

Nei giorni scorsi il presidente della Confcommercio della Città di Ventimiglia Dario Trucchi e la vicepresidente Elisabetta Marchetti, hanno incontrato il Vicequestore Paolo Arena da poco insediatosi quale dirigente del Commissariato ventimigliese della Polizia di Stato.

“L’incontro è stato organizzato per porgere le congratulazioni al dirigente, a nome della sede zonale Confcommercio di Ventimiglia, per il nuovo incarico e per avviare una collaborazione nell’interesse dello sviluppo delle attività commerciali, turistiche e dei servizi del territorio - spiega il presidente Dario Trucchi - nonché per contribuire al miglioramento della vivibilità della città. Ringrazio il Vicequestore Arena per la disponibilità. A lui ho ribadito la piena collaborazione e supporto da parte della Confcommercio ventimigliese e dei propri associati.

Fra i temi che abbiamo posto in evidenza, vi sono la lotta alla contraffazione, su cui la Confcommercio ha già avviato diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione, il controllo del territorio, per prevenire e reprimere episodi di microcriminalità e il mantenimento del decoro cittadino. Come sempre abbiamo ribadito come i commercianti siano pronti a fare la loro parte e ringraziamo il nuovo dirigente per l’interesse che ha mostrato nei nostri confronti”.