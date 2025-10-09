Sanremo: ringraziamenti di una lettrice al personale del pronto soccorso all'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice, Ester B., ci ha scritto per esprimere la sua sincera gratitudine al personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo:

"In particolare agli infermieri e al neurologo di turno che, nella mattinata di martedì, hanno preso in carico mio padre, colpito da un ictus. In un momento di grande paura e preoccupazione, ho trovato in loro professionalità, disponibilità e umanità. Ogni gesto, ogni parola di conforto e attenzione ha fatto davvero la differenza, sia per mio padre che per la nostra famiglia. In un periodo in cui spesso si parla delle difficoltà del sistema sanitario, credo sia giusto riconoscere e ringraziare chi ogni giorno lavora con dedizione per il bene degli altri. A tutto il personale del pronto soccorso di Sanremo, il mio più sentito grazie e un sincero augurio di buon lavoro".