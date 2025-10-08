Vallecrosia: inizio dell’anno pastorale, festa e comunità alla Parrocchia Maria Ausiliatrice

Con una giornata all’insegna della gioia e della partecipazione, la Parrocchia Maria Ausiliatrice di Vallecrosia inaugurerà ufficialmente l’anno pastorale domenica 12 ottobre.

Un appuntamento che assume un significato ancora più profondo in vista delle importanti ricorrenze che attendono l’Opera Salesiana: nel febbraio 2026 si celebreranno i 150 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 10 febbraio 1876, e a novembre ricorreranno i 150 anni dalla prima spedizione missionaria salesiana, partita l’11 novembre 1875. Un anno, dunque, che si preannuncia ricco di eventi e celebrazioni, con lo sguardo rivolto alla storia e al futuro della comunità.

La giornata inizierà alle ore 11.00 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, momento centrale di spiritualità e raccoglimento. Subito dopo, il clima si farà più giocoso con tornei pensati per coinvolgere genitori e figli, favorendo l’incontro e la collaborazione tra generazioni. Alle 13.00 sarà il momento del pranzo comunitario: il primo piatto sarà offerto dall’Opera Salesiana, mentre il secondo seguirà la formula “porta e condividi”, invitando ciascuno a contribuire con qualcosa da gustare insieme, in un gesto semplice ma carico di significato.

Nel pomeriggio, i bambini continueranno a divertirsi nel cortile dell’Oratorio sotto la guida degli animatori, mentre i genitori avranno l’occasione di incontrare il nuovo Parroco, Don Simone Indiati, e successivamente i catechisti dei vari gruppi. Sarà anche il momento dedicato alle iscrizioni al catechismo e all’oratorio, per dare continuità al cammino formativo e spirituale dei più giovani.

La giornata si concluderà alle 16.30 con una merenda condivisa, ultimo momento di festa prima di salutarsi. L’invito è rivolto non solo alle famiglie della parrocchia, ma anche a tutti gli operatori pastorali, agli animatori e ai parrocchiani in generale. Sarà un’occasione preziosa per ritrovarsi, conoscere le proposte dell’anno e vivere insieme un momento di allegria e comunione, nel segno dello spirito salesiano.