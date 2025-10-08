Bordighera celebrerà la Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La Giunta ha, infatti, approvato e autorizzato, con una delibera, anche per l’anno 2025 la celebrazione del 4 novembre.

Per l'occasione, secondo il programma, si svolgerà un corteo lungo le vie cittadine, al quale prenderanno parte cittadini, scolaresche e autorità civili e militari, accompagnato dalla banda musicale. Rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle associazioni combattentistiche, provvederanno, inoltre, alla deposizione di corone e mazzi di fiori presso i monumenti e le lapidi dei Caduti in guerra presenti sul territorio comunale.

Per la miglior riuscita della celebrazione del 4 novembre la Giunta ha autorizzato anche la fornitura di corone e mazzi di fiori con nastro tricolore da deporre ai monumenti e alle lapidi; la partecipazione della banda musicale Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera per l’accompagnamento del corteo lungo le vie cittadine e la stampa dei manifesti per pubblicizzare la manifestazione. In base all’esperienza maturata negli anni precedenti, ha, inoltre, previsto che le forniture e i servizi comporteranno una spesa complessiva presunta di 1.000,00 euro da imputare sul capitolo 30.25.1 “spese per feste nazionali, solennità civili e cerimonie” prenotazione contabile n. 1364.