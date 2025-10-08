Ventimiglia: denuncia di Terre di Grimaldi "Nella frazione acqua a singhiozzo e reti fatiscenti: il paese ostaggio dei rattoppi"

'La situazione è grave, ma non seria': l'associazione 'Terre di Grimaldi utilizza la celebre frase di Ennio Flaiano. "Calza purtroppo a pennello con ciò che accade a Grimaldi, frazione del Comune di Ventimiglia, dove la gestione dell’acquedotto e della rete fognaria sembra ormai degna del cosiddetto terzo mondo. A denunciarlo è l’associazione Terre di Grimaldi, che da mesi raccoglie le segnalazioni dei residenti alle prese con guasti, allagamenti e riparazioni approssimative".

Da tempo gli abitanti lamentano continui cedimenti delle tubature — fragili, logore, e spesso “rattoppate” solo per rompersi di nuovo a pochi metri di distanza.

Il risultato è un disastro quotidiano: cantine inutilizzabili da oltre un anno, abitazioni a rischio costante di allagamento, e cittadini costretti — loro malgrado — a rivolgersi alle vie legali per ottenere interventi che in condizioni normali richiederebbero appena una settimana di lavoro. Una beffa, sottolinea l’associazione, se si considera il costante aumento delle bollette idriche e le promesse disattese di Rivieracqua, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Imperia.

Il racconto di Terre di Grimaldi: Dopo l’allagamento di una cantina, Rivieracqua avrebbe individuato il problema in un tubo dell’acquedotto sotto via Voronoff, l’unica strada del paese. Scavo, sostituzione del tubo, chiusura: ma la perdita resta. Nuovo sopralluogo: “Forse è la fogna”. Passano mesi, nuovo scavo, nuovo tubo, nuovo asfalto. Il risultato? “Peggio che mai”, scrive l’associazione 'Speriamo che la terza sia la volta buona'. L’episodio più grave risale alla scorsa estate, proprio nel periodo di massimo afflusso turistico. A Ferragosto, con l’aumento della domanda idrica, la parte alta di Grimaldi è rimasta completamente senz’acqua. Il serbatoio che alimenta l’abitato, già vecchio e con evidenti infiltrazioni, non regge più.

I tecnici di Rivieracqua sono intervenuti con un “rattoppo di fortuna” che ha permesso di superare l’emergenza immediata. Tuttavia, da quel giorno e per quasi due mesi, il serbatoio ha continuato a versare acqua dal tubo di troppo pieno: un flusso costante che, secondo stime prudenti, avrebbe disperso almeno 7.000 metri cubi di acqua potabile, finiti nei terreni sottostanti con il rischio di provocare smottamenti lungo un sentiero comunale. Solo pochi giorni fa, dopo innumerevoli solleciti da parte dei cittadini, la perdita è stata finalmente contenuta. Rimangono però le infiltrazioni, le cui conseguenze a medio e lungo termine restano un’incognita".

“Viene spontaneo chiedersi — scrivono da Terre di Grimaldi — quanti altri interventi simili siano necessari in tutto il bacino di Rivieracqua. Quante perdite, quanti tubi da sostituire, quante migliaia di metri cubi d’acqua si disperdono ogni giorno?” L’associazione ricorda di aver più volte richiesto la riparazione del serbatoio, ricevendo inizialmente rassicurazioni su un intervento “tempestivo e risolutivo”. Da allora, però, nessuna risposta concreta. “Vogliamo restare ottimisti — conclude amaramente Terre di Grimaldi — e sperare che i problemi vengano risolti al più presto. Altrimenti, non resta che augurarsi che il serbatoio crolli del tutto: forse solo allora qualcuno capirà la gravità della situazione.”