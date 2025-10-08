Aggressione all'Essaouira di Albenga, i tre giovani arrestati restano in silenzio davanti al gip

Hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice i tre giovani di origine albanese residenti in provincia di Imperia, arrestati nei giorni scorsi con l’accusa di essere i responsabili della violenta aggressione avvenuta nella notte del 18 maggio scorso nei pressi della discoteca Essaouira di Albenga. L’episodio, che ha visto come vittima un 22enne ecuadoregno, si è concluso con ferite gravissime per il ragazzo, colpito da due fendenti alla schiena dopo essere stato picchiato con calci e pugni.

Davanti al gip del tribunale di Savona i tre imputati hanno fatto scena muta, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Due di loro, Daniele Kajana e Damian Kapiti, restano in carcere con l’accusa di tentato omicidio, mentre per Daniel Kapiti è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Cervo con permanenza notturna in casa, con l’accusa ridotta a lesioni.

A confermarlo è l’avvocato Marco Bosio, che difende Daniel Capiti e Daniele Kajana: “Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere tutti e tre. Due sono accusati di tentato omicidio, Cajana Daniele e Kapiti Damian, mentre Capiti Daniel deve rispondere soltanto di lesioni. Due restano in carcere, l’altro invece ha l’obbligo di dimora a Cervo. In questo momento stiamo valutando gli atti e sto esaminando la documentazione per capire se richiedere esami o meno”.

Le indagini coordinate dalla Procura di Savona e affidate ai carabinieri della compagnia di Albenga hanno portato al fermo dei tre ragazzi nei rispettivi comuni di residenza, tra Imperia, Diano Marina e Cervo. Non erano volti sconosciuti alle forze dell’ordine: in passato, infatti, avevano già ricevuto provvedimenti che ne limitavano l’accesso ai locali pubblici a causa di comportamenti violenti.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, tutto è iniziato davanti alla discoteca Essaouira. Due dei giovani avrebbero preso di mira un’auto con a bordo alcune ragazze, scuotendo la vettura per scherzo. Da lì la protesta delle giovani e l’intervento di alcuni amici, tra cui il 22enne ecuadoregno, hanno fatto precipitare la situazione. In pochi istanti la lite si è trasformata in un pestaggio feroce: la vittima è stata accerchiata, colpita con calci e pugni e infine raggiunta da due coltellate alla schiena.

A scongiurare il peggio è stata la presenza casuale di una volontaria della pubblica assistenza, che ha prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza. Il ragazzo è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici hanno confermato la gravità delle ferite. Solo la rapidità dei soccorsi ha evitato che le conseguenze fossero fatali.

Gli investigatori hanno lavorato incrociando immagini delle telecamere di sorveglianza, testimonianze raccolte in zona e attività di osservazione mirata.