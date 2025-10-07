Regione Liguria, l’assessore Scajola interviene all’evento nazionale di Federcasa a Roma

La Regione Liguria sarà rappresentata a Roma in occasione dell’importante evento nazionale promosso da Federcasa, dedicato all’edilizia residenziale pubblica e alla rigenerazione urbana.

L’appuntamento, in programma mercoledì 8 ottobre presso il Leonardo Boutique Hotel di via Palermo 20, vedrà la partecipazione dell’assessore regionale Marco Scajola, coordinatore vicario della Commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Scajola interverrà con una relazione dedicata alle politiche abitative e agli strumenti di rigenerazione urbana adottati dalla Regione Liguria, portando all’attenzione nazionale le esperienze e le strategie messe in campo per affrontare le sfide legate alla qualità dell’abitare, alla sostenibilità e all’inclusione sociale. L’evento, che prenderà il via alle 9.30, riunirà parlamentari, dirigenti dei ministeri competenti e rappresentanti delle istituzioni territoriali, in un confronto aperto sulle prospettive del settore e sulle sinergie possibili tra pubblico e privato.

La presenza della Liguria in questo contesto conferma il ruolo attivo della Regione nel dibattito nazionale sull’edilizia pubblica e la rigenerazione urbana, temi centrali per il futuro delle città e per il benessere delle comunità.

L’intervento dell’assessore Scajola si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione che punta a valorizzare le buone pratiche e a promuovere soluzioni innovative per rispondere alle esigenze abitative dei cittadini.