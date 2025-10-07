Con Cna e l'Alberghiero di Arma di Taggia a 'OliOliva 2025' tre appuntamenti dedicati all’IGP dell’oliva Taggiasca

La recente conquista dell’Indicazione Geografica Protetta per l’oliva Taggiasca segna una svolta storica per l’olivicoltura ligure. Un riconoscimento che non solo tutela un’eccellenza simbolo del Ponente, ma ne consacra il valore culturale, frutto di secoli di lavoro, paesaggi terrazzati e saperi contadini tramandati nel tempo. In questo contesto nasce il progetto “Olio e Territori: Cultura e Sapori dei Territori al di là del Mare”, promosso da CNA Imperia in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “E. Ruffini – D. Aicardi” di Arma di Taggia, in occasione dell’edizione 2025 di OliOliva. Un’iniziativa che celebra la Taggiasca IGP come emblema di un patrimonio identitario, attraverso la creatività e la passione delle nuove generazioni dell’Hotellerie.

Il progetto si articolerà in tre appuntamenti che uniranno cultura, tecnica e degustazione, valorizzando prodotti e maestranze locali:

- Sabato 8 novembre, ore 17:00–18:00 – “Il Fagiolo di Conio”

Show cooking dedicato al celebre Presidio Slow Food, protagonista della cucina rurale ligure.

- Sabato 8 novembre, ore 18:00–18:40 – “I Dolci all’Olio d’Oliva Taggiasca”

Un viaggio nella pasticceria contemporanea che esalta la versatilità dell’olio extravergine come ingrediente nobile e identitario.

- Domenica 9 novembre, ore 16:00 – “Gelato a Merenda”

Laboratorio con i maestri gelatieri Aldo De Michelis e Alessandro Racca, affiancati dagli studenti del Ruffini, dedicato al gelato artigianale all’olio di oliva Taggiasca.

Gli studenti e i giovani chef dell’Istituto Ruffini-Aicardi, coordinati dal professor Livio Revello e dai maestri artigiani del territorio, saranno i veri protagonisti degli appuntamenti. Coniugheranno il rigore della tradizione con la spinta verso l’innovazione, reinterpretando ricette e prodotti locali in chiave contemporanea. Come spiega Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia: “Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di promozione dei valori dei territori: uomini, aziende e prodotti che raccontano l’identità ligure con autenticità e lungimiranza. Olio e Territori è anche un ponte generazionale, dove la trasmissione dei saperi diventa pratica concreta e la scuola un laboratorio dinamico di cultura, gusto e sperimentazione.” Anche la dirigente scolastica Maria Grazia Blanco sottolinea la valenza educativa e formativa dell’iniziativa: “L’Istituto Ruffini-Aicardi è da sempre impegnato nella valorizzazione della cultura gastronomica e delle eccellenze locali. Riteniamo che la tradizione sia una risorsa viva, da custodire e reinterpretare con intelligenza e creatività. Olio e Territori offre ai nostri studenti l’opportunità di diventare ambasciatori consapevoli della cucina ligure, capaci di raccontare il territorio con professionalità e spirito innovativo.”

“Olio e Territori” rappresenta dunque molto più di una rassegna gastronomica: è un progetto di valorizzazione culturale che unisce scuole, imprese e comunità nel nome della qualità e della sostenibilità. Un viaggio tra i sapori e le storie della Liguria, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.