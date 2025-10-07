 / Cronaca

Cronaca | 07 ottobre 2025, 18:43

Molini di Triora: incendio boschivo in frazione Agaggio, Vigili del Fuoco e due elicotteri per spegnerlo

Le fiamme sono state spente e, nel tardo pomeriggio è iniziata l’opera di bonifica

Vigili del Fuoco e due elicotteri della Regione hanno lavorato per tutto il pomeriggio nella zona di Agaggio, sul territorio comunale di Molini di Triora, per un incendio boschivo.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e, fortunatamente, le fiamme non sono mai state vicine alle abitazioni. La zona particolarmente impervia, però, ha obbligato l’intervento dei due velivoli che hanno effettuato diversi lanci dall’alto.

Carlo Alessi

