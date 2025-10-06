Sanremo: 'Un curioso accidente', oggi un doppio spettacolo di beneficienza al Teatro dell'Opera del Casinò

Va in scena oggi, lunedì, al Teatro del Casinò di Sanremo la commedia Un curioso accidente di Carlo Goldoni, con doppio spettacolo alle 16 e alle 21. L’evento ha uno scopo nobile: il ricavato sarà infatti devoluto all’ABC – Associazione Bambini Cerebrolesi. La brillante pièce del grande commediografo veneziano viene proposta in una versione in due atti, anziché tre come nell’originale, con adattamento e regia di Stefano Micheletti, che porta sul palco la sua compagnia, Il Teatro Viaggiante.

Scritto nel 1760 e rappresentato per la prima volta a Venezia, Un curioso accidente non ebbe all’epoca un successo travolgente. Tuttavia, il tempo ha reso giustizia a questa commedia che oggi è, dopo Arlecchino servo di due padroni e La locandiera, una delle opere goldoniane più tradotte e rappresentate al mondo. La vicenda è ambientata in una curiosa Olanda settecentesca, dove il ricco mercante Filiberto accoglie in casa sua il tenente francese Monsieur de la Cotterie, ferito in guerra. L’ospite, colpito dalla grazia di Giannina, figlia del mercante, se ne innamora ricambiato. Per prolungare il proprio soggiorno, però, escogita un inganno: finge che le sue condizioni di salute siano peggiori del reale…

Il Teatro Viaggiante, fondato da Stefano Micheletti nel 2003, ha al suo attivo oltre quattromila rappresentazioni in tutta Italia. Con questa nuova messa in scena, la compagnia rinnova il proprio impegno nel portare il teatro classico al grande pubblico, unendo cultura e solidarietà.