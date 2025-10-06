Festival Bulli ed Eroi: in Toscana al convegno anteprima della manifestazione anche l'Istituto Bordighera

Il Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS, nell’ambito del suo fiore all’occhiello Bulli ed Eroi Festival per ragazzi, presenta l’anteprima il 10 e 11 ottobre, un convegno, evento di rilevanza internazionale dedicato all’educazione, alla prevenzione dal bullismo e dalla violenza e alla promozione della cultura della pace.
In un tempo in cui migliaia di bambini nel mondo vivono sotto le bombe e la paura, il convegno vuol essere un momento di riflessione sul dolore dell'infanzia negata dalla guerra e sull'importanza urgente di una educazione alla pace che parta dalle scuole. Attraverso dibattiti, testimonianze e l'analisi di linguaggi artistici e tecnologici, verrà esplorato il ruolo fondamentale che la comunità educativa può svolgere nel contrastare ogni forma di violenza e nel coltivare speranza. Ad agosto presso l'Area Verde Camollia annessa al Tribunale di Siena, è stato proiettato il film “I bambini di Gaza”, un momento intenso che ha acceso il dibattito e sensibilizzato il pubblico su una realtà di dolore e speranza. Durante il festival, previsto per novembre e dicembre, sarà proposta una rassegna sociale con ulteriori proiezioni e approfondimenti dedicati ai bambini coinvolti nei conflitti, per mantenere viva l'attenzione su temi così cruciali e promuovere la cultura della pace, come il Centro Studi fa da anni insieme ad associazioni che operano con i bambini in guerra.
Il convegno, realizzato in collaborazione con la Fondazione Collodi e con il sostegno di enti e istituzioni di rilievo, fra cui Regione Toscana, province di Siena e Arezzo, Comune di Montepulciano, Istituto Bordighera, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, Mabasta, Cinecittà, Cinema dell'Anima, Liberare la Bellezza, si terrà a Montepulciano presso la Fortezza Medicea nei giorni 10 e 11 ottobre 2025, dalle 9,30 alle 13,30. La direzione artistica è della dottoressa Paola Dei.
Riconosciuto ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione come Corso di Formazione per docenti di ogni ordine e grado e come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per gli studenti delle scuole superiori, l’evento sarà accessibile sia in presenza che in streaming per insegnanti e studenti provenienti da tutta Italia.
L’edizione 2025 si concentra sul tema “Adolescenti in scena: bullismo fra immagini, film, letteratura, stop motion e robotica” e affronta il fenomeno del bullismo attraverso un approccio multidisciplinare.
La proposta si distingue per il coinvolgimento diretto di ragazzi che hanno vissuto esperienze di bullismo, accanto a esperti, accademici, artisti e operatori sociali, in un processo di prevenzione che parte dal basso con i ragazzi di Mabasta, e che valorizza la voce dei giovani.
Particolare attenzione sarà dedicata anche ai temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, grazie alla collaborazione con realtà attive sul territorio accanto ad enti internazionali.
L’11 ottobre, nella seconda giornata del convegno, dalle 14,30 alle 16,30, è prevista una passeggiata ecologica in collaborazione con X-Terra, LegAmbiente e altri gruppi attivi nella tutela dell’ambiente. Un’iniziativa simbolica e concreta, per un’educazione integrata che metta insieme benessere, natura e responsabilità sociale.
Il programma prevede interventi di importanti studiosi, professionisti e testimoni, tra cui:
- i ragazzi di Mabasta, movimento antibullismo fondato da studenti
- Angelo Nobile, docente Università di Parma
- Italo Spada, docente UniSeraphicum
- Giuseppe Nazio, Università eCampus
- Daniela Benori, Docente Accademia di Musica
- Enrica Baldi, TeneraMente Onlus
- Pericle Salvini, ricercatore Università di Oxford
- Renza Cangiano, attrice, Collettivo X-Terra, Argos – Forze di Polizia
- Massimo Ottoni, tra i massimi esperti italiani di Stop Motion
- Massimiliano Terzo, regista.
Iscrizioni
L’evento è gratuito e aperto a tutte le scuole e ai docenti interessati, previa iscrizione. Sono disponibili posti in presenza a Montepulciano e collegamenti streaming per permettere la partecipazione da tutto il territorio nazionale. Per info Piattaforma SOFIA (Codice 011999) Presenza e con registrazione in streaming.