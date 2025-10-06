Ventimiglia: 60enne muore mentre lavora in campagna in località Serro Superiore, indagini dei Carabinieri

Un uomo di 60 anni è morto, questo pomeriggio poco dopo le 13.30 in località Serro Superiore a Ventimiglia. Ancora da ricostruire l’accaduto che sarebbe avvenuto in campagna. L'uomo sarebbe precipitato con una ruspa.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale medico del 118, insieme all’ambulanza della Croce Verde ma, per l’uomo non c’era nulla da fare. A ricostruire la vicenda saranno i Carabinieri della città di confine.

E' stato anche allertato l'elisoccorso che è stato poi fatto rientrare.