 / Cronaca

Cronaca | 06 ottobre 2025, 15:15

Ventimiglia: 60enne muore mentre lavora in campagna in località Serro Superiore, indagini dei Carabinieri

Mobilitazione di soccorsi ma per l'uomo non c'era più nulla da fare

Ventimiglia: 60enne muore mentre lavora in campagna in località Serro Superiore, indagini dei Carabinieri

Un uomo di 60 anni è morto, questo pomeriggio poco dopo le 13.30 in località Serro Superiore a Ventimiglia. Ancora da ricostruire l’accaduto che sarebbe avvenuto in campagna. L'uomo sarebbe precipitato con una ruspa.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale medico del 118, insieme all’ambulanza della Croce Verde ma, per l’uomo non c’era nulla da fare. A ricostruire la vicenda saranno i Carabinieri della città di confine.

E' stato anche allertato l'elisoccorso che è stato poi fatto rientrare.

News collegate:
 Tragedia nell'entroterra di Ventimiglia, muore l’operaio comunale Rocco Trimarchi: difficile la ricostruzione dei fatti - 06-10-25 18:31
 Ventimiglia, incidente sul lavoro in località Serro Superiore a Villatella: è Rocco Trimarchi l'uomo che ha perso la vita - 06-10-25 15:59

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium