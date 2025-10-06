Sanremo, studentessa travolta da un camion in corso degli Inglesi: il conducente fugge, indagini in corso

Attimi di paura questa mattina a Sanremo, quando una giovane studentessa è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo corso degli Inglesi. Erano circa le 7.40 quando, nel tratto rettilineo che conduce verso piazza San Bernardo – una zona da tempo considerata critica per il traffico nelle prime ore del mattino – la ragazza in sella al suo ciclomotore è stata urtata da un camion.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, il mezzo pesante, dopo aver effettuato un sorpasso, avrebbe colpito lo scooter, facendo cadere la giovane sull’asfalto. L’autista, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito la marcia in direzione centro città, rendendosi irreperibile.

Nonostante lo spavento, la studentessa è riuscita a rialzarsi e a recarsi a scuola. Solo in un secondo momento, accusando dolori, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Borea, dove i medici hanno disposto accertamenti per escludere conseguenze più gravi.

I genitori hanno formalizzato una denuncia e la municipale ha avviato le indagini per rintracciare il camionista. Gli agenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero rivelarsi decisive per identificare la targa del veicolo e chiarire la dinamica dell’investimento.