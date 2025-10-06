Santo Stefano al Mare, via libera alla rateizzazione per IMU e TARI: approvati due piani di rientro straordinari

La Giunta comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato due delibere che consentono a un contribuente in difficoltà economica di cumulare i propri debiti con l’ente e dilazionarne il pagamento in più anni. Si tratta di un provvedimento straordinario, non previsto dal regolamento comunale, che l’amministrazione ha scelto di adottare per venire incontro a chi si trova in condizioni di carenza di liquidità.

Il primo atto riguarda l’IMU: l’amministrazione ha accolto la richiesta di predisporre un piano di rientro articolato in 72 rate mensili, con decorrenza dal 30 settembre 2025. La seconda delibera si riferisce invece alla TARI, con la possibilità di estinguere il debito attraverso 36 rate mensili, anch’esse a partire dal 30 settembre.

Entrambe le decisioni, assunte il 18 settembre 2025 alla presenza del sindaco Marcello Pallini, del vicesindaco Donato Piccirilli e dell’assessore Maria Teresa Garibaldi, hanno immediata esecutività per l’urgenza e rappresentano un indirizzo programmatico che potrà essere adottato in casi analoghi.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è duplice: agevolare i cittadini nel rispetto dei loro obblighi tributari e allo stesso tempo garantire al Comune il recupero delle entrate. Le pratiche saranno ora seguite dagli uffici dell’Area economico-tributaria, incaricati di predisporre i piani di rientro.