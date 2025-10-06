Al via il nuovo corso per volontari soccorritori delle Misericordie della Provincia di Imperia

Le Misericordie della Provincia di Imperia annunciano l’avvio di un nuovo corso di formazione per volontari soccorritori, aperto a tutti coloro che desiderano entrare a far parte del mondo socio-sanitario e del soccorso sanitario extra-ospedaliero. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere la formazione in modo capillare su tutto il territorio provinciale, offrendo la possibilità di partecipare al corso nelle sedi delle tre principali aree della provincia:

- Distretto di Ponente: sede di Camporosso, in Via Braie 245 (Bordighera)

- Distretto di Centro: sede di Sanremo, in Via Pietro Agosti 284

- Distretto di Levante: sede di Cervo, in Via Nazario Sauro 20 (Imperia)

Il corso prenderà il via:

- il 27 ottobre nelle sedi di Camporosso e Cervo, con lezioni ogni lunedì e giovedì alle ore 20.00;

- il 28 ottobre presso la sede di Sanremo, con lezioni ogni martedì e venerdì alle ore 20.00.

La formazione sarà articolata in due parti, per consentire ai partecipanti di acquisire progressivamente le competenze necessarie.

L’obiettivo è formare nuovi volontari che potranno essere inseriti nelle attività sociali delle Misericordie, come:

- il trasporto di persone disabili;

- l’accompagnamento di pazienti per visite e servizi non urgenti;

- il soccorso sanitario territoriale 118 a bordo delle ambulanze.

Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni e adesioni è possibile contattare i referenti della formazione tramite WhatsApp ai seguenti recapiti:

- Camporosso: Cristiana – 📱 320 275 2335

- Sanremo: Barbara – 📱 333 377 3325

- Cervo: Giancarlo – 📱 329 477 2903

Le Misericordie imperiesi invitano tutti coloro che desiderano mettersi in gioco e dedicare parte del proprio tempo al servizio degli altri a partecipare a questo percorso formativo, che rappresenta una concreta occasione per entrare nel mondo del volontariato socio-sanitario e del soccorso.