Ventimiglia, la Pro Loco di Rocchetta Nervina sostiene Terra di Ponente

La Pro Loco di Rocchetta Nervina sostiene Terra di Ponente. L'associazione culturale di Ventimiglia desidera, perciò, esprimere la propria più sincera gratitudine per il prezioso contributo economico ricevuto, che ha rappresentato un importante sostegno per le attività culturali svolte durante l’anno.
"Grazie a questo gesto di fiducia e vicinanza, è stato possibile organizzare iniziative che hanno valorizzato il patrimonio culturale e le tradizioni locali, coinvolgendo cittadini, visitatori e appassionati in momenti di condivisione e crescita collettiva" - fa sapere l'associazione culturale Terra di Ponente - "Il supporto delle istituzioni locali è per noi fondamentale non solo sotto il profilo materiale ma, soprattutto, come riconoscimento del lavoro svolto con passione e spirito di servizio verso la comunità".
"Terra di Ponente continuerà con entusiasmo il proprio impegno sul territorio, con l’auspicio di proseguire la proficua collaborazione con la Pro Loco anche nei prossimi progetti" - concludono.