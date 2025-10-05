Ventimiglia, la Pro Loco di Rocchetta Nervina sostiene Terra di Ponente

"Grazie a questo gesto di fiducia e vicinanza, è stato possibile organizzare iniziative che hanno valorizzato il patrimonio culturale e le tradizioni locali, coinvolgendo cittadini, visitatori e appassionati in momenti di condivisione e crescita collettiva" - fa sapere l'associazione culturale Terra di Ponente - "Il supporto delle istituzioni locali è per noi fondamentale non solo sotto il profilo materiale ma, soprattutto, come riconoscimento del lavoro svolto con passione e spirito di servizio verso la comunità".