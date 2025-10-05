 / Eventi

Bridge Bordighera, al via i corsi di ottobre: si riparte con principianti e secondo livello

Lezioni con istruttori federali e nuovi strumenti didattici per un apprendimento coinvolgente e alla portata di tutti

Con l'arrivo del mese di ottobre riprende l'attività didattica dell' Associazione Bridge Bordighera. Giovedì 9 ottobre alle ore 21.00, presso la sede di Via Stoppani 15 a Bordighera, all'interno della Palazzina del Tennis, prenderà il via il corso per principianti.

Il corso sarà tenuto dagli insegnanti federali Gianni Virno e Claudio Torchio e si avvarrà di nuovi strumenti didattici che uniscono l'apprendimento e il divertimento. Mercoledì 9 ottobre inizierà anche il corso di secondo livello a cura dell'Istruttore Federale Rodolfo Gaglietto e dell'insegnante Marcello Scalarandis.

Ulteriori informazioni e  i contatti sono disponibili sul sito www.bridgebordighera.it

