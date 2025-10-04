Santo Stefano al Mare, valorizzare la cultura sul territorio: al via Autunno Culturale (Foto)

Il comune di Santo Stefano al Mare presenta il programma di Autunno Culturale, una rassegna di eventi che, da ottobre a dicembre, animerà la Sala Polivalente e la Sala Consiliare con conferenze, presentazioni di libri e mostre d’arte.

Un calendario ricco e variegato che spazia dalla musica alla letteratura, dalla salute alla pittura, pensato per offrire occasioni di incontro e approfondimento a cittadini e visitatori. "Con questa iniziativa – dichiara Marcello Pallini, sindaco di Santo Stefano al Mare – vogliamo confermare il nostro impegno nella promozione della cultura come momento di crescita e condivisione per tutta la comunità. L’autunno diventa così occasione per incontrarsi e riflettere su temi che toccano la bellezza, la salute, la creatività e le emozioni".

L’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi aggiunge: "Il calendario è stato costruito con l’obiettivo di valorizzare talenti locali e ospiti che hanno scelto di condividere con noi le loro opere e competenze. Cultura e turismo possono camminare insieme, offrendo al pubblico motivi per vivere e scoprire Santo Stefano al Mare anche nei mesi autunnali e invernali".

Il programma prende il via il 17 e 18 ottobre con la conferenza “L’origine della musica – L’origine della bellezza” a cura di Francesco Schianchi, e prosegue con presentazioni di libri come “Sciccorina” di Remo Ferretti, “Ho ancora spazio nel mio cuore” di Vittoria Poggi ed “Essere puella” di Marcello Farina. Non mancano gli approfondimenti scientifici, come la conferenza del dottor Elvio Cantagallo sulle problematiche urologiche, prevenzione e cura.

Nel mese di dicembre spazio anche all’arte con la mostra pittorica “FabbrichiAmOrizzonti” (7–14 dicembre) e “La bottega del tempo” di Roberto Frascarelli (20 dicembre – 6 gennaio), insieme alla presentazione del libro La ragazza del bergamotto di Maddalena Garibaldi e Annamaria Acquista.

Un autunno dunque all’insegna della cultura, aperto a tutti e capace di unire conoscenza, emozione e bellezza.