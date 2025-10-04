Sanremo ospita l'incontro “La luce della famiglia nel contesto delle trasformazioni odierne”

La chiesa di Ventimiglia - Sanremo inaugura il nuovo anno del PerCorso formativo 2025-2026 con un appuntamento dedicato alla riflessione sul ruolo della famiglia nella società contemporanea.

Il tema del primo incontro sarà “La luce della famiglia nel contesto delle trasformazioni odierne”. L'appuntamento è previsto mercoledì 15 ottobre alle 20.45 presso la sala S. Giovanni II della Curia Diocesana di Sanremo in via Pisacane 2.

Il relatore della serata sarà Monsignor Livio Melina, professore e preside emerito del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia (Roma), che offrirà una lettura profonda e attuale sulle sfide e le opportunità che oggi la famiglia è chiamata ad affrontare.