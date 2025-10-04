 / Economia

Imperia, in casa Confesercenti nasce Federpubblicità

La mission è tutelare e rappresentare imprese e liberi professionisti della comunicazione d’impresa, del marketing e della innovation management, della promozione dello sviluppo dell’economia e dei servizi digitali

A Imperia, in casa Confesercenti, si costituisce Federpubblicità, la cui mission è quella di tutelare e rappresentare imprese e liberi professionisti della comunicazione d’impresa, del marketing e della innovation management, della promozione dello sviluppo dell’economia e dei servizi digitali, sviluppo web, sicurezza informatica, analisi dati e intelligenza artificiale, social media manager, web designer, digital marketing, consulenti web, promozione turistica digitale, nuovi scenari professionali dove è sempre più centrale il ruolo delle competenze digitali.

La costituzione di Federpubblicità Imperia è avvenuta alla presenza dei vertici nazionali dell’associazione, il presidente Claudio Varetto e il direttore Ermanno Anselmi, e dei vertici della Confesercenti provinciale di Imperia. A presiedere per il prossimo quadriennio la neonata Federpubblicità Imperia sarà Francesco Belgrano, eletto dall’assemblea.

"Sono molto lieto – ha dichiarato Claudio Varetto, presidente nazionale di Federpubblicità – di accompagnare la costituzione in terra ligure di un nuovo gruppo di associati a Federpubblicità. Il settore della comunicazione d’impresa, dalla nascita del nostro sindacato negli anni ‘90, si è evoluto tantissimo: da una comunicazione solo analogica all’odierna, per la maggior parte digitale. Così anche i nostri associati sono cambiati negli anni. Non a caso questa assemblea ha indicato imprenditori non solo del settore della pubblicità ma anche tutti gli ambiti della comunicazione d’impresa: anche, e soprattutto, digitale. Federpubblicità al pari delle altre associazioni di categoria, tutela gli interessi degli associati, ne promuove l’attività sindacale, firma contratti e accordi nazionali del settore, promuove la fornitura di servizi necessari alle attività degli associati non ultimo l’aggiornamento e la formazione".

"Un organismo a cui la Confesercenti provinciale – ha sottolineato il presidente Ino Bonello ha deciso di aderire, credendo sia importante dare spazio e riconoscere il ruolo strategico di questa tipologia di imprese e che ci sia la necessità di assistere sindacalmente queste aziende , riconoscendogli il giusto valore e far emergere la professionalità della loro attività".

"Sono felice – ha affermato il neo presidente di Federpubblicità Imperia, Francesco Belgranoche anche nella nostra provincia si possa contare d’ora in poi su un organismo con il compito di rappresentare le istanze di settori innovativi come il digitale, marketing e comunicazione di impresa, settori che pur avendo registrato negli ultimi anni una sempre maggiore centralità nell’economia dei territori, non avevano un luogo in cui fare rete o promuovere le loro attività. Ringrazio Confesercenti Imperia e Federpubblicità Nazionale, nonché tutti i membri dell’assemblea per la fiducia accordatami".

Il direttivo provinciale dell’associazione sarà formato dai due vice presidenti Sara Barbieri (Rebel Digital) e Andrea Puricelli Andrea (OPS Group) e dai membri Stefano Dodaro e Gloria Gioda (Gorilla Agenzia Creativa), Laura Calcagno (Lime Agenzia Creativa), Marco Revello (CTWEB Creative Studio), Michele Boella (Nemea Sistemi) e Martina Berta (content strategist e copywriter).

