Imperia, in casa Confesercenti nasce Federpubblicità

A Imperia, in casa Confesercenti, si costituisce Federpubblicità, la cui mission è quella di tutelare e rappresentare imprese e liberi professionisti della comunicazione d’impresa, del marketing e della innovation management, della promozione dello sviluppo dell’economia e dei servizi digitali, sviluppo web, sicurezza informatica, analisi dati e intelligenza artificiale, social media manager, web designer, digital marketing, consulenti web, promozione turistica digitale, nuovi scenari professionali dove è sempre più centrale il ruolo delle competenze digitali.

La costituzione di Federpubblicità Imperia è avvenuta alla presenza dei vertici nazionali dell’associazione, il presidente Claudio Varetto e il direttore Ermanno Anselmi, e dei vertici della Confesercenti provinciale di Imperia. A presiedere per il prossimo quadriennio la neonata Federpubblicità Imperia sarà Francesco Belgrano, eletto dall’assemblea.

"Sono molto lieto – ha dichiarato Claudio Varetto, presidente nazionale di Federpubblicità – di accompagnare la costituzione in terra ligure di un nuovo gruppo di associati a Federpubblicità. Il settore della comunicazione d’impresa, dalla nascita del nostro sindacato negli anni ‘90, si è evoluto tantissimo: da una comunicazione solo analogica all’odierna, per la maggior parte digitale. Così anche i nostri associati sono cambiati negli anni. Non a caso questa assemblea ha indicato imprenditori non solo del settore della pubblicità ma anche tutti gli ambiti della comunicazione d’impresa: anche, e soprattutto, digitale. Federpubblicità al pari delle altre associazioni di categoria, tutela gli interessi degli associati, ne promuove l’attività sindacale, firma contratti e accordi nazionali del settore, promuove la fornitura di servizi necessari alle attività degli associati non ultimo l’aggiornamento e la formazione".

"Un organismo a cui la Confesercenti provinciale – ha sottolineato il presidente Ino Bonello – ha deciso di aderire, credendo sia importante dare spazio e riconoscere il ruolo strategico di questa tipologia di imprese e che ci sia la necessità di assistere sindacalmente queste aziende , riconoscendogli il giusto valore e far emergere la professionalità della loro attività".

"Sono felice – ha affermato il neo presidente di Federpubblicità Imperia, Francesco Belgrano – che anche nella nostra provincia si possa contare d’ora in poi su un organismo con il compito di rappresentare le istanze di settori innovativi come il digitale, marketing e comunicazione di impresa, settori che pur avendo registrato negli ultimi anni una sempre maggiore centralità nell’economia dei territori, non avevano un luogo in cui fare rete o promuovere le loro attività. Ringrazio Confesercenti Imperia e Federpubblicità Nazionale, nonché tutti i membri dell’assemblea per la fiducia accordatami".

Il direttivo provinciale dell’associazione sarà formato dai due vice presidenti Sara Barbieri (Rebel Digital) e Andrea Puricelli Andrea (OPS Group) e dai membri Stefano Dodaro e Gloria Gioda (Gorilla Agenzia Creativa), Laura Calcagno (Lime Agenzia Creativa), Marco Revello (CTWEB Creative Studio), Michele Boella (Nemea Sistemi) e Martina Berta (content strategist e copywriter).