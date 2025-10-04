Nizza, sparatoria a Moulins: due morti e diversi feriti (Foto)

Sparatoria a Nizza. E' successo ieri sera nel quartiere delle Moulins.

Sembrerebbe siano due i morti e cinque i feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio di quello che pare si tratti di un regolamento di conti legato al narco-banditismo.

Sul posto sono intervenuti soccorritori, forze dell'ordine e il sindaco Christian Estrosi che ha commentato: "Quando è troppo è troppo. Gli abitanti delle Moulins si sentono abbandonati dallo Stato. Io non mi arrenderò con loro. Chiedo allo Stato di agire con fermezza. Ci mobiliteremo nei prossimi giorni, con gli abitanti delle Moulins, per chiedere questi mezzi indispensabili per la sicurezza degli abitanti del quartiere".