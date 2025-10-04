"Il mercato della Florida e del Sud-Est USA: opportunità e servizi per le aziende italiane", un successo l’incontro di Confindustria Imperia

Grande partecipazione all’incontro organizzato da Confindustria Imperia in collaborazione con l’Italy-America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE) e Fideuram San Paolo.

Si è svolto con successo, presso il Polo Digitale Imperiaware, l’incontro organizzato da Confindustria Imperia in collaborazione con l’Italy-America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE) e Fideuram San Paolo dedicato a “Il mercato della Florida e del Sud-Est USA: opportunità e servizi per le aziende italiane”, che ha registrato la partecipazione di oltre 50 aziende in presenza e in collegamento, a testimonianza del crescente interesse del tessuto imprenditoriale imperiese verso i processi di internazionalizzazione.

L’iniziativa ha permesso di approfondire le prospettive di crescita in un’area in forte espansione come la Florida e l’intero Sud-Est degli Stati Uniti, evidenziando strumenti e servizi concreti a disposizione delle imprese che intendono affacciarsi o consolidare la propria presenza su questi mercati.

In particolare, il settore Food & Beverage si conferma trainante: le esportazioni italiane negli USA nel 2024 hanno registrato valori in crescita rispetto al 2023, con il vino (2.253 milioni di euro), l’olio d’oliva (1.051 milioni), la pasta (683 milioni) e i formaggi (514 milioni) tra i principali protagonisti. Incrementi significativi anche per salse, prodotti da forno e conserve vegetali.

Accanto all’agroalimentare, sono state evidenziate anche le opportunità nel turismo: secondo l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), nel 2024 oltre 4 milioni di americani hanno visitato l’Italia, generando circa 33,7 milioni di pernottamenti e una spesa complessiva di 6,5 miliardi di euro. Gli Stati Uniti si confermano così al secondo posto per numero di presenze straniere in Italia, dopo la Germania e davanti a Francia e Regno Unito, con una crescita costante dell’interesse verso nuove destinazioni. Un segnale molto positivo arriva anche dal settore floricolo, che guarda con sempre maggiore attenzione al mercato statunitense e in particolare alla Florida, dove la domanda di prodotti florovivaistici italiani di qualità è in costante crescita.

"Questa giornata ha confermato quanto sia forte la volontà delle nostre imprese di guardare oltre i confini nazionali, cogliendo le opportunità che il mercato americano, e in particolare quello del Sud Est degli Stati Uniti, è oggi in grado di offrire. La partecipazione numerosa e qualificata ci incoraggia a proseguire nel nostro impegno a supporto delle aziende con servizi mirati e percorsi di accompagnamento all’estero. L’incontro rappresenta il primo passaggio di un percorso condiviso con i nostri associati per accompagnarli nel mercato oltreoceano. Un ringraziamento a tutti i relatori dell’Italy-America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE) e di Fideuram San Paolo per gli interventi di grande valore", ha dichiarato il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra.

L’evento rappresenta un ulteriore passo in un percorso condiviso che punta a favorire la crescita del tessuto economico della provincia di Imperia, attraverso azioni di promozione internazionale, consulenza specialistica e la costruzione di reti di contatti strategici negli Stati Uniti.