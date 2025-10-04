Grandi opere e infrastrutture a Ventimiglia, confronto tra Di Muro e Ance (Foto)

Grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico al centro di un incontro tra il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, personale del Comune e referenti di Ance.

"Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di confrontarmi con Gianni Silvano, il referente provinciale ANCE costruttori, e Sergio Carminati, referente locale ANCE, su temi che considero fondamentali per il futuro della nostra città: grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Si tratta di un settore a cui dedico grande attenzione attraverso una delega alle grandi opere, appositamente istituita e che, già a metà mandato, sta portando risultati importanti. Mai come oggi, infatti, Ventimiglia può contare su finanziamenti e impegni di spesa di portata significativa, circa 300 milioni di euro, che comprendono interventi come l’Aurelia bis, la superstrada di Peglia, la passerella, piazza Italia e molte altre opere".

"Accanto ai grandi progetti, resta sempre alta l’attenzione per le piccole opere e la manutenzione quotidiana, che rappresentano la base della vita cittadina" - sottolinea il primo cittadino - "Tuttavia, per costruire una Ventimiglia con una vera vocazione turistica e un respiro internazionale serve anche il coraggio di guardare lontano e la determinazione nel portare avanti sfide ambiziose".