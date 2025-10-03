A Ventimiglia torna "Camminando tra terra e mare", passeggiata benefica alla scoperta della via Iulia Augusta (Foto)

Una passeggiata benefica alla scoperta della via Iulia Augusta a Ventimiglia. Il 12 ottobre l'associazione Terra di Ponente proporrà nuovamente "Camminando tra terra e mare".

Una piacevole passeggiata alla scoperta della storia e dei paesaggi ventimigliesi a scopo benefico che partirà dalle antiche mura della città di confine. Parte della quota di partecipazione verrà, infatti, devoluta per l'acquisto di ausili per la mobilità.

L'appuntamento sarà alle 9.30 in piazzale Funtanin nella città alta. "Alle 9 vi sarà l'iscrizione dei partecipanti mentre alle 9.30 è prevista la partenza" - fanno sapere gli organizzatori - "La quota di partecipazione sarà di 10 euro. Verrà dato anche un gadget in omaggio".