Eventi | 03 ottobre 2025, 11:15

Ventimiglia: i bambini della scuola dell’infanzia di Latte in visita alla casa di riposo "Ernesto Chiappori" (Foto)

In occasione della Festa dei Nonni, un pomeriggio di colori, sorrisi e affetto tra laboratori creativi e merenda condivisa

In occasione della festa dei nonni i bambini di cinque anni della scuola dell'infanzia di Latte si sono recati presso la casa di riposo "Ernesto Chiappori" di Ventimiglia per trascorrere un oretta in loro compagnia.

I bambini ed i nonni hanno realizzato un cartellone aiutandosi tra loro creando un ambiente di collaborazione e ricco di emozioni. Al termine del laboratorio grafico-pittorico c'è stato spazio per una piccola merenda insieme. 

La Dirigente Antonella Costanza e le insegnanti Michela, Cinzia e Loredana ringraziano il presidente Antonio Federico, il direttore amministrativo Orlandi Mario ed il personale per la loro ospitalità.

Redazione

