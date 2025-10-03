Ventimiglia: i bambini della scuola dell’infanzia di Latte in visita alla casa di riposo "Ernesto Chiappori" (Foto)

In occasione della festa dei nonni i bambini di cinque anni della scuola dell'infanzia di Latte si sono recati presso la casa di riposo "Ernesto Chiappori" di Ventimiglia per trascorrere un oretta in loro compagnia.
I bambini ed i nonni hanno realizzato un cartellone aiutandosi tra loro creando un ambiente di collaborazione e ricco di emozioni. Al termine del laboratorio grafico-pittorico c'è stato spazio per una piccola merenda insieme.
La Dirigente Antonella Costanza e le insegnanti Michela, Cinzia e Loredana ringraziano il presidente Antonio Federico, il direttore amministrativo Orlandi Mario ed il personale per la loro ospitalità.