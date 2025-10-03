Veicoli elettrici e mobilità sostenibile, la Riviera Electric Challenge 2025 fa tappa a Dolceacqua (Foto)

Veicoli elettrici e mobilità sostenibile. Dal 9 al 10 ottobre andrà in scena la undicesima edizione della Riviera Electric Challenge che farà tappa a Cagnes -sur-Mer, Dolceacqua e Monaco.

I concorrenti si incontreranno al porto di Cros a Cagnes-sur-Mer per le verifiche tecniche che verranno effettuate l'8 ottobre. La giornata si concluderà con il briefing ufficiale degli equipaggi poi le auto elettriche partiranno, la mattina successiva, alla volta di Dolceacqua. L'evento si concluderà il 10 ottobre alle 16 in Place du Palais Princier a Monaco. Quest'anno, i partecipanti dovranno dimostrare la loro abilità e strategia in diverse prove: sfida di guida ecologica durante la quale i concorrenti dovranno percorrere un tragitto rivelato all'ultimo minuto dagli organizzatori, consumando il minor consumo di energia possibile. Dovranno ottimizzare il recupero di energia in discesa e in frenata, adottando una guida responsabile e calma; sfida a quiz durante la quale le squadre dovranno rispondere a domande che mettano in risalto il patrimonio dei luoghi legati alla storia della famiglia Grimaldi e un test di coerenza, una sfida di precisione che metterà alla prova la coerenza e le capacità di guida dei partecipanti.

"Per l'undicesima edizione, Dolceacqua è lieta di ospitare la Riviera Electric Challenge. Sono particolarmente orgoglioso di questo evento, che ormai è diventato per noi una vera e propria tradizione. Ancora una volta, gli equipaggi di questa manifestazione a zero emissioni al 100% attraverseranno i territori del Ponente Ligure e faranno tappa nel nostro comune" - dice il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - "Il fatto che organizzatori e partecipanti continuino ad apprezzare la nostra ospitalità illustra appieno l'obiettivo di avvicinare il Principato di Monaco, l'Italia e la Francia. Questo ci permette anche di trasmettere un forte messaggio a Dolceacqua e ai comuni limitrofi a favore della salvaguardia e del rispetto dell'ambiente. Vedere sfilare e competere in un rally veicoli completamente elettrici dimostra che non sono più auto di nicchia dalle prestazioni limitate ma mezzi di trasporto destinati a integrarsi nella nostra vita quotidiana e a diventare accessibili a tutti. I vantaggi del loro utilizzo sono evidenti, soprattutto in termini di tutela e conservazione del nostro patrimonio ambientale. A nome del comune di Dolceacqua, desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti agli organizzatori, agli sponsor e ai partecipanti, che anche quest'anno hanno condiviso con noi nuove esperienze".

La Riviera Electric Challenge è nata nel 2014 dalla collaborazione tra l'associazione MC2D (Monaco Sustainable Development) e il comune di Cagnes-sur-Mer (06). MC2D è anche l'organizzatore di EVER Monaco, il più antico evento dedicato alla mobilità sostenibile e alle energie rinnovabili del Principato, la cui prima edizione si è svolta nel 2006.