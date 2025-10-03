Sanremo: Padre Mauro Armanino al Forte di Santa Tecla con le voci dal Sahel e i racconti di frontiera

Sabato 4 ottobre, alle ore 16.30, il Forte di Santa Tecla accoglie un appuntamento di grande intensità umana e culturale: l’incontro con Padre Mauro Armanino, missionario della Società Missioni Africane, dal titolo “Niamey, frontiera d’Europa: incrocio di vite, tra sofferenze e speranze”.

L’evento si inserisce nel programma collaterale della mostra fotografica “(you) LEAVE ME ALONE – racconti di frontiera e ritratti d’inclusione”, curata da Davide Primerano e Marco Morraglia, visitabile fino a domenica 5 ottobre. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare la testimonianza diretta di chi ha vissuto per anni nel cuore del Sahel, una regione cruciale per comprendere le dinamiche migratorie contemporanee.

Padre Mauro Armanino, figura poliedrica e profondamente impegnata, ha attraversato esperienze di vita e missione in Argentina, Liberia, Costa d’Avorio e Niger. Operaio e sindacalista nel Levante genovese, è oggi antropologo culturale e voce attenta sulle pagine di Avvenire e Il Fatto Quotidiano. Dopo quattordici anni trascorsi in Niger, è recentemente rientrato in Italia, portando con sé uno sguardo lucido e appassionato su una terra segnata da instabilità politica, conflitti e migrazioni forzate. Il suo intervento offrirà una riflessione profonda sui diritti umani, sulle rotte migratorie e sulle responsabilità europee nei confronti di chi fugge da guerre, persecuzioni e cambiamenti climatici.

L’incontro sarà preceduto, alle ore 15.30, da una visita guidata alla mostra “(you) LEAVE ME ALONE”, che racconta con forza visiva e narrativa le storie di chi attraversa il confine di Ventimiglia. Le fotografie conducono il visitatore tra passaggi, attese e respingimenti, ma anche tra gesti di accoglienza, sogni e percorsi di integrazione. Un racconto corale che restituisce dignità alle persone in transito e invita a una riflessione collettiva sul senso dell’inclusione.

L’ingresso alla mostra e al Forte è regolato dalle tariffe ordinarie: 5 euro il biglietto intero, 2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni, gratuito per gli under 18 e per i possessori della Membership Card, oltre ai casi previsti dal D.M. n. 507/1997. La visita guidata e l’incontro con Padre Armanino sono gratuiti fino a esaurimento dei posti disponibili. L’intera iniziativa si inserisce nel progetto “Mosaico di Frontiera”, promosso da Caritas Intemelia OdV in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, Diaconia Valdese, Janua Forum, Popoli in Arte, WeWorld Onlus, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori Inclusivi”.

Si ricorda inoltre che domenica 5 ottobre, in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo”, l’ingresso al Forte di Santa Tecla sarà gratuito. I visitatori potranno accedere dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per vivere un’esperienza culturale e civile che unisce bellezza, memoria e impegno.