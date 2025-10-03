Sanremo: gli Alfieri e le Damigelle di Castel Bajardo presenzieranno alla Messa di San Romolo

In occasione dei festeggiamenti patronali di San Romolo, per la prima volta, una rappresentanza del corpo degli Alfieri di Castel Bajardo sarà presente alla Messa solenne nella concattedrale di San Siro.

Il sodalizio ha celebrato quest’anno il I lustro di fondazione e ha editato, tra l’altro, il volume illustrato “Onore al territorio”, presentato la scorsa estate a Bajardo con l’intervento del dottor Vittorio Toesca, consigliere comunale di Sanremo, e ora disponibile nelle librerie della città.

Il sodalizio si ispira ad ideali cavallereschi e in questi anni ha svolto un’intensa attività culturale e filantropica. Tra gli Alfieri Onorari figura anche il celebre scrittore Giuseppe Conte.

Con le loro eleganti uniformi, i mantelli e il vessillo sociale, cinque tra Alfieri e Damigelle saranno i rappresentanti che prenderanno parte alla solennità civica di Sanremo, e ciò a testimoniare lo stretto legame storico, tradizionale e culturale tra Sanremo e il suo entroterra.