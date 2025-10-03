Il Lions Sanremo Matutia è presente al Festival della Salute

Dal 6 al 10 ottobre il Lions Club Sanremo Matutia sarà presente al Festival della Salute organizzato da ASL 1 con uno stand dedicato ai service sulla vista.

Ci sarà la raccolta di occhiali usati che verranno poi inviati al centro di Chivasso in cui saranno catalogati, ripristinati per essere consegnati agli ospiti delle RSA, a coloro che vivono in situazioni di bisogno oppure inviati in tutto il mondo a chi ne ha necessità

Martedì 7 ottobre dalle ore 15,30 alle ore 17,30 un’ortottista dell’Istituto Chiossone di Genova effettuerà gli screening gratuiti ai bambini per la prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro)

Sara necessaria la prenotazione sul sito della ASL1.

Verrà utilizzato per questo esame il refrattometro che era stato donato alla BANCA DEGLI OCCHI LIONS di Genova proprio dal Club Matutia grazie ad una generosa donazione.