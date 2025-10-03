Vallecrosia, aggiornamento dei software gestionali: chiuso al pubblico l'ufficio della polizia locale

L'ufficio della polizia locale a Vallecrosia domani, sabato 4 ottobre, sarà chiuso al pubblico.

Secondo gli orari di apertura previsti solitamente il sabato mattina dalle 9 alle 13 l'ufficio è aperto al pubblico ma domani, in via eccezionale, resterà chiuso alla cittadinanza. "Resterà chiuso a causa di un aggiornamento dei software gestionali" - avvisa il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

I cittadini, in caso di necessità, potranno recarsi la prossima settimana negli orari previsti: lunedì e giovedì dalle 14 alle 16 e martedì e sabato dalle 9 alle 13. "Ci scusiamo per il disagio" - afferma il primo cittadino.