Attualità | 03 ottobre 2025, 16:42

Vallebona, apertura o riqualificazione di attività nel centro storico: nuovo bando per contributi a fondo perduto

Un’opportunità concreta per sostenere il commercio, valorizzare gli spazi e favorire nuove occasioni di lavoro e vitalità nel cuore del paese

Contributi a fondo perduto destinati all’apertura di nuove attività o alla riqualificazione di quelle esistenti nel centro storico di Vallebona. Il Comune, sul sito online, pubblica un nuovo bando pubblico per la concessione di finanziamenti.

L'Amministrazione comunale intende, infatti, favorire e migliorare l'attrattività dell'offerta commerciale attraverso specifiche azioni e interventi diretti a favorire l'apertura di nuove unità locali commerciali, artigianali e turistico-ricettive nel centro storico e contribuire altresì alla riduzione dei locali sfitti e/o inutilizzati e alla promozione di opportunità lavorative.

Files:
 bando pubblico per contributi a fondo perduto per apertura o riqualificazione di attivita a Vallebona (193 kB)
 domanda per agevolazione commercio centro storico 2025 (121 kB)
 Rendicontazione per agevolazione commercio centro storico 2025 (87 kB)

Elisa Colli

