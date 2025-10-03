Vallebona, apertura o riqualificazione di attività nel centro storico: nuovo bando per contributi a fondo perduto

Contributi a fondo perduto destinati all’apertura di nuove attività o alla riqualificazione di quelle esistenti nel centro storico di Vallebona. Il Comune, sul sito online, pubblica un nuovo bando pubblico per la concessione di finanziamenti.

L'Amministrazione comunale intende, infatti, favorire e migliorare l'attrattività dell'offerta commerciale attraverso specifiche azioni e interventi diretti a favorire l'apertura di nuove unità locali commerciali, artigianali e turistico-ricettive nel centro storico e contribuire altresì alla riduzione dei locali sfitti e/o inutilizzati e alla promozione di opportunità lavorative.

Un’opportunità concreta, quindi, per sostenere il commercio, valorizzare gli spazi e favorire nuove occasioni di lavoro e vitalità nel cuore del paese.